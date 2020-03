De Silvestri: "Legame forte con Torino. Sogno un ritorno in campo con lo stadio pieno"

"Sono a casa, cerco di informarmi sulle possibili novità e di rispettare le regole, dando una mano a chi adesso sta soffrendo, chi è in ospedale e chi si sta facendo in quattro per noi". Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sul bel rapporto con l'ambiente granata: "C'è un legame forte con Torino e con l'ambiente granata, è la quarta stagione che vivo così e sto bene. Spero e sogno un ritorno in campo con lo stadio pieno, per rivivere la gioia di stare insieme e di potersi abbracciare, la condivisione di un sentimento. È il mio sogno e anche un invito per gli operatori sanitari e i tifosi granata che si sono fatti in quattro in questo periodo, per vivere con loro una partita e poterli ringraziare dal vivo".