De Vrij: “Resto alla Lazio per un altro anno, poi si vedrà”

In casa Lazio c'è attesa per la risposta di Stefan de Vrij (25) in merito alla proposta di rinnovo. Il Messaggero riporta alcune parole del difensore olandese: “Tranquilli, ci sono stati solo rumors di mercato, ma il prossimo anno resterò alla Lazio. La stagione successiva non so”, ha spiegato il difensore ai tifosi del Lazio Club in Indonesia.