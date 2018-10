De Vrij contro il passato e i dubbi: i tifosi della Lazio lo fischieranno

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, ha scritto una lunga lettera di addio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, morto sabato a seguito dello schianto del suo elicottero fuori dal "King Power Stadium": "Caro presidente. Non posso credere ciò che sta succedendo. Sono totalmente...

Balata: "La Serie B non è un caos. Gravina ora dia il via alle riforme"

Napoli, Ancelotti: "Il risultato non ci premia ma la prova è stata ottima"

Conte a Londra, incontro con il Chelsea. Real in attesa: le ultime

Gandini: "Ho i numeri per interessare alla FIGC ma nessun contatto"

Roma, Di Francesco: "Per come è andata, speravo nei tre punti"

Frosinone, Longo: "Pronti a rafforzare la squadra. Siamo in crescita"

Le pagelle di Fabian: tra i migliori. Migliora gara per gara

Juventus, oggi l'operazione di Emre Can. Rischio di un mese di stop

Repubblica oggi in edicola racconta il ritorno di Stefan de Vrij contro la Lazio. "Il core 'ngrato che il 20 maggio visse una serata surreale a cui molti laziali pensano ancora, con un certo malanimo e senza che i sospetti si siano sopiti, infatti oggi tutti fischieranno l'olandese", scrive il giornale. Suo il fallo da rigore decisivo su Icardi nella gara che costò la Champions League alla Lazio, De Vrij è temprato ma stasera gli pioverà addosso una valanga di fischi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy