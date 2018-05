De Vrij: "Contro l'Inter non volevo giocare: la Lazio mi voleva in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta altre parole di Stefan De Vrij, neo difensore dell'Inter, ripartendo dall'ultima giornata della passata stagione: "Alla vigilia del match, avevo detto alla società che non avevo buone sensazioni in merito alla partita, sentivo che non avrei mai potuto giocare bene. Ma il club mi ha detto che mi voleva in campo. Allora mi sono concentrato sulla partita e ho cercato di fare il meglio possibile. Alla fine non ho notato nulla del trambusto che si è creato, mi sono completamente isolato".