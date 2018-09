De Vrij: "CR7? Non pensavo venisse in Italia. Il più forte però è Mbappé"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato di vari temi legati all'attualità nerazzurra. Queste alcune battute: "Obiettivo stagionale? Finire tra le prime 4 e confermarsi in Champions. Inter l'anti-Juve? Ho imparato a non farmi condizionare e a concentrarmi solo sul campo. Meglio pensare partita dopo partita sennò essere l’anti-Juventus diventa un’ossessione. CR7-Juve? Lo confesso, all’inizio non credevo venisse in Italia, ma quando hanno continuato a dirlo, allora… Per il calcio italiano il suo sbarco in Serie A è stato positivo perché dà una bella spinta a tutto il movimento. L'attaccante più forte che o affrontato in carriere comunque è Mbappé".