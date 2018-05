De Vrij: "In Lazio-Inter ho dato tutto. Non so se in Italia ci credono..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ho firmato per cinque anni con l'Inter. Non vedo l'ora di iniziare". Così Stefan De Vrij nel corso di una intervista rilasciata all'Algemen Dagblad. Sull'ultima giornata di campionato, il calciatore olandese ha aggiunto: "Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quella partita. Non so se in Italia ci credono, quindi ho spento tutto per una settimana, così mi sono concentrato solo sulla mia Nazionale".