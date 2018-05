De Vrij-Inter e il 'conflitto d'interessi': Inzaghi dovrebbe escluderlo

© foto di Federico Gaetano

Stefan de Vrij non dovrebbe scendere in campo domenica in occasione di Lazio-Inter, gara che si giocherà all'Olimpico e sarà decisiva per l'assegnazione del quarto posto. Il difensore olandese è in scadenza col club biancoceleste e ha già firmato coi nerazzurri, un 'conflitto d'interessi' che potrebbe influire nel match che vale una stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, probabile che per l'ultimo turno Simone Inzaghi si affidi a Luiz Felipe e a Wallace al centro della difesa.