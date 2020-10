De Vrij: "L'Italia non è forte solo davanti, ha qualità in tutto il campo. Ma anche noi ce l'abbiamo"

Il difensore dell'Inter e della Nazionale olandese, Stefan de Vrij, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Italia: "Cerchiamo sempre di essere ottimisti, di trovare il lato positivo. Conosciamo la forza dell’Italia davanti, ma anche a centrocampo e in difesa. Quella azzurra è una squadra che ha qualità in tutto il campo, ma ce l’abbiamo anche noi. Sarà una bella sfida", le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Nations League.