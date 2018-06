De Vrij snobba il Mondiale: "Non lo seguirò, già penso all'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan de Vrij è già proiettato nel futuro, la testa dell'olandese è concentrata sulla sua prossima stagione all'Inter. Lo ha spiegato ai microfoni di AD, giornale che ha chiesto agli altri Nazionali orange se seguiranno i Mondiali in Russia: "Guarderò le partite più importanti, ma non so se lo seguirò tutto. Sicuramente non lo pianificherò nelle mie vacanze. Quando ci furono gli Europei nel 2016 non lo seguii molto. Non è perché non siamo con la Nazionale, ma perché la vacanza è breve, e allora preferisco sfruttarla per essere pronto per la nuova avventura con l’Inter", riporta Lalaziosiamonoi.it.