De Vrij vs. Romagnoli - Gli habitué del derby, da Roma fino a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A 23 anni ha raccolto l'eredità di Leonardo Bonucci ed è diventato il simbolo del nuovo corso del Milan targato Elliott. Alessio Romagnoli è una certezza da cui Leonardo e Maldini vogliono ripartire per costruire una squadra competitiva, che sia all'altezza dei fasti del passato. La fascia di capitano è sicuramente pesante, ma al ragazzo di Anzio non sono mai pesate le responsabilità, così come non ha influito l'investimento fatto dal club rossonero per strapparlo alla Roma tre stagioni fa. Venticinque milioni di euro sembravano un'enormità, ma si sono rivelati anche pochi se si considera la crescita esponenziale e la personalità mostrate anche nei momenti più complicati, in una squadra che ha sempre fatto fatica a decollare. L'impressione è che questa possa essere la stagione della definitiva consacrazione, soprattutto se il Milan dovesse raggiungere l'agognata qualificazione in Champions League e puntare sempre più in alto.

Champions League che invece sta assaporando per la prima volta, dopo averla solo sfiorata in due occasioni, Stefan De Vrij. L'Inter ha fatto un grande affare strappando il centrale olandese alla Lazio a parametro zero: la coppia con Skriniar è sicuramente una delle più forti e complete in Europa, una base importante su cui costruire una squadra sempre più competitiva. Un inizio difficile, gli automatismi da trovare e consolidare, poi l'intesa cresce e i nerazzurri infilano una serie di sei successi consecutivi tra campionato e Champions League. Romagnoli contro De Vrij, Milan contro Inter, Roma contro Lazio. Più derby di così...