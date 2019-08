De Zerbi a Magnani: "Tutti sanno perché non è stato confermato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha risposto così in conferenza stampa alle polemiche parole del suo ex giocatore Giangiacomo Magnani (“Corini è uguale o diverso da De Zerbi? Finora li ho trovati tanto diversi e mi auguro continuino a rimanere tali") dopo il suo approdo al Brescia: "Io mi lego tanto ai giocatori e se non mi lego a tutti c'è incompatibilità o c'è qualche errore da parte di entrambi. Io voglio bene ai miei calciatori. Sono andati via Boateng, Lirola, Di Francesco e sono ancora legato a tutti loro, ma anche a Magnani. Lui sa bene il motivo perché non è stato confermato, lo sanno tutti. Dispiace se ha detto così ma gli auguro il meglio. Se c'è stato qualche problema è stato di poco conto, non porto rancore".