De Zerbi chiede più cuore. E indica Berardi come esempio da seguire

Sassuolo-Inter 3-4 (2' Lautaro, 16' Berardi, 38' Lukaku, 45' Lukaku, 71' Lautaro, 74' Djuricic, 81' Boga)

Nel corso dei suoi numerosi interventi post partita il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha ribadito a più riprese un concetto molto chiaro: la sua squadra è forte a livello tecnico, ma troppo spesso gioca senza cuore e senza anima. L'esempio più chiaro, nell'idea del tecnico, è la prima ora di gioco di oggi contro l'Inter rapportata all'ultima mezzora. E proprio questa lacuna potrebbe aver privato i neroverdi di qualche punto in questo avvio di stagione.

Eccezione Berardi - "E' un punto fermo e ha l'atteggiamento da trascinatore", ha confessato il tecnico nella conferenza stampa post gara parlando proprio del numero 25. Una coccola per certi versi scontata, visto il gol e più in generale il rendimento iniziale della sua stagione. Ma che ben fotografa la sua idea di calcio. Berardi oltre ad essere il leader tecnico della squadra è diventato pure un esempio per gli altri. Il gol (sesto in campionato), bellissimo, non è certo una novità. Mentre l'atteggiamento di disponibilità per i compagni, i ripiegamenti difensivi e lo spirito di sacrificio sono aspetti che si erano visti solo a tratti nella sua precedente carriera. Una crescita costante e certificata dalle prestazioni, quella di Berardi. Che proseguendo su questa strada potrebbe addirittura portarlo ad entrare nell'orbita azzurra di Roberto Mancini.