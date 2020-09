De Zerbi: "Come migliorare? Non cedendo, ma non tratterremo nessuno controvoglia"

Ospite dei microfoni di SkySport Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo si è soffermato a parlare delle ipotesi di mercato per il club emiliano: "In quale zona del campo questo Sassuolo può ancora migliorare? Se riusciremo a non vendere nessuno riusciremo a migliorare. Chiriches e Defrel lo scorso anno non li abbiamo avuti e sono due giocatori di grande esperienza che invece avremo adesso a disposizione. Detto questo ci sono dei reparti da tenere sotto osservazione per un ricambio generazionale che dovrà esserci nei prossimi anni. Che ci sia io o meno nonostante io penso sempre di stare in un posto per dieci o venti anni. Le possibili cessioni Locatelli, Boga, Rogerio, Djuricic, e Ferrari? Se sono contenti di andarsene e i giocatori portano offerte giuste noi non siamo una società in grado di trattenerli controvoglia".