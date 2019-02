© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby emiliano contro la SPAL: "Qualcosina cambio negli uomini perché c'è qualcuno che è da tanto che tira avanti la carretta e ha bisogno di riposare. Qualcuno lo tengo perché sta bene, qualcuno lo cambio perché non siamo tutti uguali e c'è chi sa già come si fa a reagire a queste situazione. Cosa serve per una partita come quella di domani. Cercheremo di sbagliare il meno possibile, io cercherò di cambiare ma senza stravolgere".