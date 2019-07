De Zerbi: "Cutrone non interessa, siamo vicini a Caputo. Traore ci piace"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato anche del nuovo Milan di Giampaolo e dei movimenti di mercato del club rossonero: "Bennacer è un '97, un giocatore di grande qualità così come Krunic. Dovranno dimostrare di essere pronti per una grande squadra, lo stesso vale per Sensi. Sono acquisti di prospettiva, possono fare bene con Giampaolo".

Giampaolo può esaltare André Silva?

"Ha una qualità elevatissima, se comincia a far gol ci sono pochi attaccanti come lui. Ha bisogno di sbloccarsi".

Cutrone piace al Sassuolo?

"È un giocatore forte, che però non abbiamo mai cercato né contattato. L'unica trattativa è per Caputo, siamo vicini. È arrivato tardi nel grande calcio, ma è stato il secondo marcatore italiano del nostro campionato. Sa giocare con la squadra".

Traoré e Ranieri ti piacciono?

"Traoré piace a tanti, ora non so a che punto sia la trattativa. Ha già dimostrato di fare la differenza. Noi a centrocampo abbiamo tanti giocatori forti. Ranieri lo conosco perché ho seguito spesso il Foggia: può fare anche il centrale ma in quella posizione non abbiamo necessità di un mancino".

Qual è stata l'operazione migliore finora del mercato?

"Il colpo per ora è Sensi. Si fa fatica a trovare giocatori in quel ruolo con quella qualità. Il calciomercato vero non è ancora cominciato, non si è mosso ancora molto".

Chiesa è pronto per la Juventus?

"Dipende da come giocherà Sarri, ma può essere utile a tutti. Ormai è pronto per giocare ad altissimi livelli"

Che campionato sarà nelle zone basse?

"Sarà un campionato diverso rispetto agli ultimi. Il Lecce è una piazza importante, ha un allenatore bravo e idee chiare. Cellino conosce la categoria, e anche l'Hellas vorrà far bene"

Ti aspettavi i problemi di Foggia e Palermo?

"Non me lo aspettavo. Con un po' di programmazione fatta bene, a Foggia si poteva andare lontano. È una piazza difficile da trovare anche in Serie A. Non riesce mai a trovar pace, ogni tot anni deve ripartire da zero. Io ho un legame importante con la città, le mie richieste non sono state ascoltate e ho lasciato. Una parte del mio lavoro è morta con questa mancata iscrizione, mi dispiace tantissimo. A Palermo non si è capito bene quanto fossero veri i cambi societari. Nel calcio, se fai le cose bene, alla fine ottieni i risultati. Se le fai male, finisce sempre nel peggiore dei modi".