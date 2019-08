De Zerbi: "Defrel è voluto tornare a tutti i costi, Duncan pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha raccontato l'operazione Defrel e fatto il punto sugli infortunati: "A Ferragosto c'è stata una chiamata tra me e la società ed è venuto fuori il nome di Defrel. Gregoire è voluto fortemente tornare. Sono contento per lui e per Chiriches: alzano l'entusiasmo, alzano il sogno di poter fare qualcosa in più di quello che potevamo fare prima. Sono giocatori di spessore più alto rispetto al campionato che faremmo senza di loro".



Duncan può rientrare?

"Sta bene ed è a disposizione per giocare, vediamo se dall'inizio o se a gara in corso. Bourabia è un po' acciaccato, Magnanelli non è rientrato con il gruppo ma abbiamo tante soluzioni".