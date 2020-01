© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, Roberto De Zerbi ha parlato anche della situazione di Duncan, attualmente infortunato ma anche oggetto dell'interesse della Fiorentina: "Se stesse bene, giocherebbe. È uscito dalla partita con il Genoa infortunato e sta lavorando per rientrare. Non è una situazione di mercato, è infortunato", le parole del tecnico del Sassuolo.