De Zerbi: "Scansuolo? Al bar ci mettevi la faccia, sui social no"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Sassuolo a Scansuolo. Un appellativo che chiaramente infastidisce tutti in casa neroverde, anche il tecnico Roberto De Zerbi che ne parla proprio alla vigilia della gara contro la Juventus. "Quando ero piccolo io si andava nei bar e ognuno riversava lì i propri problemi, ora avviene sui social, solo che nei bar uno ci metteva la faccia, sui social no. Se la Juve ha vinto tutti questi scudetti, significa che non ha vinto solo la partita col Sassuolo. Conoscendo questa società non ho nessun dubbio, per quanto riguarda me, l'anno scorso col Benevento non abbiamo regalato niente a nessuno da retrocessi. Queste voci ci sono, danno fastidio ma ce le dobbiamo far scivolare addosso, quando non c'è un regolamento, ognuno purtroppo può dire quello che vuole".