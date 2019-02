De Zerbi: "Il ko di Empoli ci deve toccare. Altrimenti si cambia mestiere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è tornato a parlare, in conferenza stampa alla vigilia del derby emiliano contro la SPAL, del pesante ko contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato: "C'è motivo di arrabbiarsi per una partita fatta male ma qui non abbiamo giocatori che non si impegnano. Abbiamo altri limiti, ma qui si impegnano tutti e danno tutti il 100%. Abbiamo sbagliato gara completamente, con qualcuno ho alzato la voce ma tutto nella norma. Dobbiamo essere sempre vicini ai ragazzi".

Che Sassuolo si aspetta?

"Che si porti la sofferenza della prestazione di domenica scorsa. Quando perdi in quel modo questo fastidio te lo devi portare per tutta la settimana. Se ti va bene poi ti senti migliorato, sai che quella sconfitta è servita almeno qualcosa. Se sconfitte così non ti toccano bisogna cambiare mestiere".