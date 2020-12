De Zerbi: "Io in una big? Vorrei che lo diventasse il Sassuolo, darebbe più soddisfazione"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in collegamento ai microfoni di Sky Sport: “L’Hellas Verona è una squadra difficile da affrontare, infatti la vittoria che abbiamo ottenuto contro di loro è molto importante”.

Sul Sassuolo: “Non stiamo passando un momento bellissimo, anche a Verona non eravamo brillantissimi. Dobbiamo mantenere questa solidità visto che stiamo subendo meno gol, ma dobbiamo tornare al più presto i soliti, come avevamo abituato tutti in questi anni. Sicuramente se riusciamo a fare punti quando le cose non vanno bene è positivo, ci stiamo aggrappando con tutte le forze alla posizione di classifica che stiamo difendendo da parecchio. Vedo da parte dei giocatori non la completa soddisfazione e questo mi fa piacere. Vincendo con il minimo sforzo qualcuno potrebbe interpretarlo come l’indice che vada bene lo stesso, invece dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo. Poi i punti contano allo stesso modo”.

Sul calendario: “Sarebbe bene arrivare a queste partite con tutti sani, lasciare giocatori in panchina non piace a nessuno, ma preferisco sbagliare e averli tutti a disposizione. Il calendario dice tutto e niente, ora abbiamo la prossima gara a Firenze che è una partita difficile”.

Su Djuricic: “È il giocatore che il destino ha voluto che allenassi più di tutti gli altri, sono quattro anni che ce l’ho. È un dieci slavo, ha estro, fantasia, è un professionista esemplare. Quello di centravanti non è il ruolo migliore per lui, ma quando sta bene di testa e sente la fiducia può giocare in qualsiasi ruolo. Raspadori è uguale, sta pagando un po’ dal punto di vista fisico. Basterebbe averlo in forma”.

Su Locatelli: “Lo dico senza fare il falso umile, l’allenatore è importante per la mentalità, ma poi è il giocatore che fa la differenza, per lui così come per Djuricic. Io cerco di metterli a loro agio, nelle condizioni in cui possano esprimersi al meglio. Noi in realtà non abbiamo cambiato tanto, ci adeguiamo al tipo di pressione che sentiamo, più è debole la pressione e più cerchiamo il momento per tirarli fuori e andare in velocità davanti”.

Sulla possibilità di allenare una grande: “Io vorrei che il Sassuolo diventasse una grande squadra. Io sono ambizioso, non mi tiro indietro, ma quando sei una realtà come la nostra non è giusto porre un obiettivo di classifica, se no ci concentriamo troppo su quello e non sul modo di giocare. Non mi piace e non ci appartiene. Noi come il Leicester? Di sicuro noi non ci accontentiamo di niente, dal post lockdown abbiamo fatto risultati sorprendenti. Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma non è un problema. Non la vivo con ansia o con smania. Abbiamo faticato per costruire questa squadra, noi e la società. Veder crescere la propria creatura dà più soddisfazione che allenare una squadra che già gioca in Europa”.