De Zerbi: "L'arbitro? Dopo la SPAL ho detto ciò che penso"

Indizioni di formazione in casa Sassuolo. A darli, partendo dalla condizione della squadra, è Roberto De Zerbi, allenatore neroverde impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan: "Brignola si è rotto una mano, gli altri stanno bene, Di Francesco convive con una pubalgia, si allena, lo tengo in considerazione, ma non lo posso tenere in considerazione al 100%, Lirola è un po' affaticato, Rogerio potrebbe tirare un po' il fiato domani o forse no, vedremo. Un indizio lo do, domani gioca Magnanelli, perché sta bene, ha fatto un'ottima partita con la Spal, è al 100% fisicamente e mentalmente".

Sull'arbitro.

"Dopo la partita con la Spal ho detto cose che penso e confermo al 100%, parlo pochissimo dell'arbitro, non mi piace, mi dispiace solo quando ci si lamenta tanto, si vedono dirigenti e allenatori che piangono se subiscono un torto, quando hanno una decisione a favore non si espongono mai, siccome gli arbitri sono in buona fede, bisogna accettare l'episodio sia quando è a favore che quando è contro, se invece si fa casino solo quando si subisce, poi non si crea serenità nella gestione della gara. Siccome faccio parte di una società seria, composta, non abituata a lamentarsi, non vorrei fossimo penalizzati più del dovuto. Ma non mi interessa chi sia l'arbitro, spesso arrivo alla partita senza sapere chi sia, ho altro a cui pensare".