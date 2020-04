De Zerbi: "Locatelli bruciato dal Milan? Giocatore da big ma in Italia non c'è tempo di sbagliare"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato anche di Manuel Locatelli che al Milan non ha avuto l'occasione che forse meritava: "Per me è da big, ma è anche vero che in Italia non si dà il tempo ai giovani di sbagliare, di avere qualche mese in cui possono perdersi. Locatelli è un talento talmente puro che sarebbe esploso da qualsiasi parte, la società è stata brava ad andarlo a prendere. Al Sassuolo questa politica si può fare, altrove non so".

