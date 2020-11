De Zerbi: "Locatelli lascia a bocca aperta. Futuro? Deve essere protagonista, non fare numero"

vedi letture

Intervistato da DAZN, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha speso parole al miele per Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan da tempo nel mirino della Juventus: “Locatelli è un ragazzo intelligentissimo. Io non credo che noi abbiamo grandi meriti, era già un giocatore prima di venire da noi. Il merito grande è dei compagni che l’hanno un pochino registrato. Lui è intelligente, l’ha capito e quando ha voluto svoltare è diventato quel calciatore che adesso ci lascia a bocca aperta. Così forte non ce lo aspettavamo. Lui dovrà fare in futuro il protagonista ovunque andrà, non deve andare a fare numero”.