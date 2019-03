De Zerbi: "Nessun caso Babacar, momento no ma gli voglio bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caso Babacar per il Sassuolo? No, assicura Roberto De Zerbi in conferenza stampa: "A lui voglio bene, ha passato un momento di difficoltà, partito Boateng si è sentito addosso tutta la responsabilità e non trovando la via del gol si è intristito. Ho cercato di stargli vicino, a volte facendolo giocare e a volte no, dipende anche dal tipo di partita che ci aspetta, non c'è nessun caso Babacar, non ci sono problemi tra me e lui, lo stimo molto come calciatore e come ragazzo, quando verrà preso in considerazione dovrà mostrare quello che mostra in allenamento, è dimagrito, anche se non è che fosse in sovrappeso, e si sta allenando forte".