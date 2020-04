De Zerbi: "Noi come Sassuolo siamo per la ripresa del campionato. Stipendi? Nessun problema"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport soffermandosi anche su presente e futuro del calcio italiano: "Noi come Sassuolo siamo per la ripresa del campionato, ma solo nel rispetto della salute e solo alle giuste condizioni. Serve inoltre avere rispetto per le tante vittime. Non bisogna anteporre gli interessi personali a quella che sarà la continuazione naturale del calcio, che poi sarà a giugno, luglio o agosto non sarà un problema. Così come sicuramente non sarà un problema ridursi lo stipendio, io sono 7-8 anni che alleno e so che i giocatori sono intelligenti e non sarà un problema per loto rinunciare a uno o più mesi".