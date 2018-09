De Zerbi: "Non so come si ferma la Juve, sono i più forti d'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che ha conquistato sette punti nelle prime tre giornate. E che nel prossimo turno sfiderà la capolista Juventus: "E' la squadra più forte d’Italia. Quest’anno è la squadra più forte d’Europa. Non lo so come si ferma, perché l’anno scorso, comunque, ho perso entrambe le volte. Quello che so è che se con la Juventus si pensa di fare un risultato positivo bisogna sperare che loro incappino in una giornata negativa. C’è chiaramente troppa differenza con una squadra come la mia di oggi o, ancor di più, quella di ieri. Non vuol dire però che partiremo già sconfitti. Ce la metteremo tutta. In fondo, lo dico con autoironia, siamo secondi in classifica".