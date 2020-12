De Zerbi parla chiaro: "Il Sassuolo non può fare a meno di Caputo e Defrel per tanto tempo"

E' già vigilia di campionato per il Sassuolo, atteso domani sera dall'anticipo di campionato contro il Benevento. A prendere la parola, in conferenza stampa, è il tecnico neroverde Roberto De Zerbi il quale si sofferma anche sul possibile recupero degli infortunati: "Abbiamo fuori Caputo, Defrel e Chiriches, rientra Consigli. Vediamo se riusciamo a recuperare gli infortunati prima della sosta. Sono determinanti, non voglio rischiare di perderli ancora per lungo tempo - le parole riportate da sassuolonews.net -, un po' stiamo pagando l'assenza anche se chi ha giocato sta facendo bene. Djuricic centravanti ha fatto benissimo domenica, Raspadori è entrato bene, ma una squadra come il Sassuolo non può fare a meno di Caputo e Defrel per tanto tempo".

Ci sarà qualche cambio? "Già da domani potrei cambiare qualcosa, non tanto per le quattro gare ravvicinate, ma perché qualcuno lo vedo un po' appannato e come dico sempre abbiamo una rosa ampia più o meno sullo stesso livello. Cambiano le caratteristiche ma il livello è simile e già da domani potrebbe esserci qualche cambio, anche perché nelle ultime gare hanno giocato spesso i soliti ed è giusto capire anche come stanno gli altri".