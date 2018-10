De Zerbi prova a sorprendere. Ma il doppio regista non ha funzionato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se da una parte le scelte di Carlo Ancelotti hanno sorpreso per la decima volta consecutiva, dall'altra Roberto De Zerbi non è voluto essere da meno. E il 3-4-3 con cui ha presentato il suo Sassuolo al San Paolo aveva proprio questo intento, quello di sorprendere (gli avversari, non certo tifosi o giornalisti). Missione riuscita solo in parte, anche se oggettivamente il Sassuolo è rimasto in partita fino all'ultimo minuto. Il rischio più grosso, probabilmente, De Zerbi se l'è preso a centrocampo schierando una sorta di doppio regista. D'accordo l'errore di Locatelli sul gol. Ma in generale l'accoppiata con Magnanelli non ha garantito il necessario filtro davanti alle scorribande degli uomini offensivi di Ancelotti. Anzi, si è spesso trovata 'imbrigliata' nella rete di passaggi e movimenti senza palla del Napoli costringendo così i difensori agli straordinari. Ma probabilmente tutto fa parte della filosofia del tecnico ex Benevento, che anche di fronte ad avversari come il Napoli, in ambienti come il San Paolo, chiede comunque alla sua squadra di proporre gioco. Anche se oggi il tutto è andato a discapito dell'equilibrio