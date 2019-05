Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa, ha recriminato sull'espulsione di Domenico Berardi, spiegando come sia stato provocato da un componente della panchina nerazzurra. "Abbiamo giocato una partita vera come fatto nelle altre due, non dovremmo nemmeno rimarcarlo che una gara dev'essere vera. Mi è sembrato che dalla panchina dell'Atalanta sia entrato qualcuno e abbia alzato le mani a un mio giocatore. Non capisco perché dopo si debba penalizzare una squadra, che magari aveva un obiettivo diverso. Quell'episodio ci ha penalizzato molto. Sollevare un avversario a terra non è cattiveria, non è un gesto sleale. Quello sleale è dare uno schiaffo a uno dei miei.".