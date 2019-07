© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha analizzato negli studi di Sportitalia la nuova Juventus di Maurizio Sarri: "Sarri, così come Giampaolo, non ha giocato sempre con un solo sistema di gioco, ma ha impiegato anche il rombo o il 4-4-1-1. Deve decidere quale schieramento utilizzare, adesso è difficile fare una conta degli attaccanti e capire chi possa restare o meno. Ronaldo? Ha sempre giocato con un attaccante vicino, poi va a trovarsi spazi ovunque e sa essere pericoloso da ogni posizione. Rabiot mi piace molto, così come Ramsey. Il francese mi intriga di più: è una mezzala di palleggio, che può far tutto".