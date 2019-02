De Zerbi: "Se perdiamo sono un coglione, se vinciamo un profeta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Il Corriere dello Sport per Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo. Una chiacchierata a cuore aperto, dove inizia chiaro: "attorno al mio nome c'è sempre qualche casino di troppo. Se si perde sono un coglione, il presuntuoso che vuole giocare da dietro, imita il Barcellona.... La domenica dopo vinco e sono un profeta". Racconta il suo rapporto col calcio, col successo, con la sconfitta. La sua filosofia di gioco e la sua carriera. "Ero un fantasista con la testa da incontrista, un tedesco". "Stimo Allegri per come gestisce in modo straordinario i giocatori. Anche questo Cancelo non è quello dell'Inter". Dice di sentirsi e di confrotnarsi spesso con Sacchi, ringrazia Guardiola per gli elogi e poi su Boateng. "E' un personaggio particolare ma con un cuore grandissimo. L'ho favorito quando ho capito la sua voglia di Barcellona anche se il suo addio ci ha indeboliti".