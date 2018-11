De Zerbi: "Sensi? Un esempio per gli altri. Berardi straordinario"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi s'è così espresso sul rendimento in Nazionale di Sensi e Berardi: "Io avevo detto prima della partita e dopo le convocazioni che Sensi doveva essere da stimolo per tutti, perché abbiamo altri giocatori che possono essere protagonisti nella loro Nazionale. Critiche a Berardi? Ha fatto un primo tempo straordinario in Nazionale, meritava il gol. Per me è in un momento di forma straordinaria e sono contentissimo di quello che sta facendo, è fondamentale per noi".