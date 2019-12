© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato del rigore sbagliato da Domenico Berardi nell'ultima giornata di campionato. Un errore che non preoccupa il tecnico in vista delle prossime sfide, a cominciare da quella di domani contro il Milan: "Mi preoccuperei se non chiedesse di battere. L'ho visto bene, io ne ho sbagliati di più in carriera. Ha preso la traversa, si fa fatica a valutare un errore così. È normale un errore per un rigorista".

.