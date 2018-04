De Zerbi sul futuro: "Felice a Benevento, bisogna capire come si ripartirà"

Roberto De Zerbi non ha fretta di pensare al futuro, ma è concentrato sul finale di stagione del suo Benevento. L'ha ammesso lo stesso allenatore, al termine della sfida contro la Juventus, in conferenza stampa. "Non ho riserve da sciogliere, a Benevento sto benissimo. Oggi non è il momento di pensare al futuro, bisognerà capire anche come si ripartirà perchè la retrocessione sarebbe pesante per tutti", le parole dell'ex mister del Palermo riportate da Tuttojuve.com.