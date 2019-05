© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo ex obiettivo di mercato Izzo: "È un giocatore importante. Quando ti chiama il Torino che ha tradizione, la scelta può ricadere sull'altra squadra, è normale. Izzo rimane un giocatore molto forte ma chi abbiamo preso non è inferiore. Izzo è un caratteriale, con esperienza nel campionato italiano ma io sono contento dei giocatori che ho allenato quest'anno". Lo riporta SassuoloNews.net.

