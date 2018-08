Dea a benzina, Roma diesel. Di Francesco chiede un cambio di mentalità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dobbiamo dare merito all'Atalanta che ha una condizione fisica strepitosa, andavano il doppio di noi sotto tutti i punti di vista, noi in questo momento siamo più diesel. Ne avrei cambiati 7-8 a fine primo tempo, poi per fortuna abbiamo avuto un'ottima reazione". Così Eusebio Di Francesco si è espresso a fine gara sulla gara giocata dai suoi stasera contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, evidenziando sì la differenza di preparazione tra i suoi e la formazione avversaria, ma riprendendo i suoi per i tanti, troppi errori fatti stasera, a livello di mentalità in particolare. E' il momento di una crescita, è il momento di fare tesoro degli errori commessi e fare un passo in avanti per riuscire a confermarsi ad altissimi livelli in Italia e in Europa, pur facendo i conti con difficoltà oggettive. Quelle che hanno portato proprio oggi alla cessione di uno dei cardini della squadra come Kevin Strootman.