Dea senza Gomez, sei mesi dopo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erano esattamente sei mesi che l'Atalanta non scendeva in campo senza la guida tecnica e carismatica del capitano Alejandro "Papu" Gomez: il numero 10 argentino siede in panchina stasera, con il tecnico Gasperini che ha optato per un massiccio turnover in vista della gara di giovedì contro il Copehagen che mette in palio il passaggio ai gironi di Europa League. Non accadeva dal 10 febbraio scorso, quando gli orobici impattarono 1-1 contro il Crotone: dopo il pari dello Scida, il Papu scese in campo da titolare e saltando pochissimi minuti per 17 gare consecutive, lo scorso anno, più le 6 di quest'anno tra Europa League e Serie A. Una scelta coraggiosa da parte di "Gasp" insomma, che dà un chiaro segnale sulle priorità attuali della Dea in questo momento della stagione.