Debrecen, Herczeg: "Peccato per i tre gol subiti, sarà una gara difficile"

Andras Herczeg, allenatore del Debrecen, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: "Sarà una partita difficile, i granata sono di un altro livello. Peccato per i tre gol subiti, non è stato facile. Non posso dire nulla ai miei giocatori, domani speriamo di giocare meglio. Sono più veloci, sanno verticalizzare. Questa esperienza servirà comunque ai nostri giocatori per crescere, anche per quanto riguarda il campionato".