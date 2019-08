Debrecen-Torino 0-2 all’intervallo: in gol Zaza e Izzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude il primo tempo tra Debrecen e Torino, match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. In gol Simone Zaza al 25' del primo tempo con un bel sinistro dal limite, raddoppio da parte di Izzo sugli sviluppi di un corner: il difensore granata è stato abile a ribadire in rete un cross teso di Ansaldi sul secondo palo. Al termine del primo tempo Baselli è stato costretto ad uscire dal campo per via di un problema muscolare, al suo posto Rincon.

