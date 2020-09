Debutto agrodolce per Tameze e Ilic: Hellas Verona appesantito e ko nel test con la Cremonese

Termina 1-0 per la Cremonese l'amichevole dello Sporting Center 'Paradiso', alla quale l'Hellas Verona è arrivato appesantito dai duri carichi di lavoro sostenuti in settimana. Test comunque utile per mettere minuti nelle gambe in vista del debutto in campionato, in programma sabato prossimo, 19 settembre, al 'Bentegodi' contro la Roma, nella prima giornata della Serie A TIM 2020-21. Da segnalare il debutto in gialloblu del neo acquisto Tamèze e di Ilic. Titolare anche Cetin. La rete decisiva per la Cremonese è stata realizzata da Celar al 77'.