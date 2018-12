Decide Bentancur. All'intervallo Fiorentina-Juventus è 0-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo intenso e divertente, quello andato in scena all'Artemio Franchi fra Fiorentina e Juventus. Che per il momento vede i bianconeri in vantaggio di una rete grazie al bel gol realizzato al 31esimo da Rodrigo Bentancur.

Parte forte la Fiorentina che la butta subito sull'intensità e sul pressing alto e arriva alla conclusione, dopo 2 minuti, con Benassi. Ma Szczesny è attento. La Juventus fatica a trovare le giuste geometrie, soffre il pressing gigliato ma si rende comunque pericolosa. E reclama due rigori: nel primo caso su cross basso di De Sciglio. Biraghi tocca involontariamente col braccio, ma l'arbitro Orsato non concede (giustamente) il rigore dopo aver consultato il VAR. Pochi minuti dopo, CR7 sgomma, entra in area e cade dopo un contatto con Pezzella. Orsato, ad un metro dall'azione, invita il portoghese a rialzarsi. E qui si arriva al 31esimo, con Bentancur che avanza centralmente, triangola perfettamente con Dybala e batte, col piatto sinistro, il portiere viola Lafont.

La Fiorentina non ci sta e continua a creare gioco. Simeone non impatta da due metri un invitante pallone di Benassi. Chiesa prova a mettersi in proprio ma sbatte su Bonucci e De Sciglio. E allora è ancora la Juve ad essere pericolosa: prima con Ronaldo da fuori, quindi con Cancelo in un'azione fotocopia. Ma in entrambi i casi il pallone lambisce il palo. Quindi è Dybala a provarci ma il giovane numero uno francese è attentissimo. E a pochi secondi dalla fine del primo tempo, CR7 cestina una ghiotta punizione dal limite dell'area colpendo Simeone in barriera. E così, dopo i primi 45 minuti, il risultato resta 0-1.