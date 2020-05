Decreto Rilancio, 600 euro ai lavoratori dello sport anche a maggio: no all'aumento a 1000

vedi letture

600 euro di bonus per i lavoratori sportivi per i mesi di aprile e maggio 2020, ma senza aumento. Il DL Rilancio, all’art.98, ha infatti confermato la misura economica, pari a 600 euro mensili appunto, a sostegno “dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche”. A differenza di quanto previsto dall’art. 84 per i liberi professionisti che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito di marzo-aprile 2020 rispetto all’anno precedente e per i lavoratori co.co.co, per i quali nel mese di maggio è previsto un aumento dell’indennità fino a 1000 euro, per i lavoratori dello sport (e così anche per quelli dello spettacolo) vi è quindi la conferma della misura di sostegno, ma senza aumenti.

Come funzionerà. I 600 euro di bonus saranno erogati dalla Sport e Salute SpA, ai soggetti che ne faranno richiesta, allegando la documentazione richiesta (è sufficiente l’autocertificazione). Non avranno bisogno di fare domanda i lavoratori che abbiano già ricevuto (o comunque abbiano già avuto risposta positiva) i 600 euro relativi al mese di marzo: in questi casi il bonus sarà erogato senza bisogno di ulteriori richieste. Il DL Rilancio prevede un limite di spesa complessivo da 200 milioni di euro per il 2020. Per le modalità concrete della richiesta e dell’erogazione del bonus sarà necessario attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in ogni caso non si dovrebbe discostare molto da quello già previsto dal Cura Italia. Il portale online di Sport e Salute, in ogni caso, sarà il punto di riferimento per tutti coloro che ne avranno diritto e spiega in maniera piuttosto chiara e intuitiva come si può effettuare la richiesta.