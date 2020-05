Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale: 55 mld per la Fase 2. Il testo del provvedimento

Dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il DL Rilancio è stato pubblicato questa mattina in Gazzetta Ufficiale. A questo link potete consultarlo in versione integrale. Nel corposo testo normativo (266 articoli per oltre 300 pagine) vi sono alcune novità rispetto a quanto annunciato la settimana scorsa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma in sostanza è stato confermato l’impianto dell’intervento del Governo che prevede una maxi-manovra da 55 miliardi di euro per aiutare l’Italia a ripartire in questa Fase 2.

Cosa succede adesso? Il decreto legge, in quanto atto che ha quali presupposti la necessità e urgenza, ha efficacia per 60 giorni dalla pubblicazione, quindi fino al 19 luglio 2020. In questo lasso di tempo, il Parlamento è chiamato ad approvare la legge di conversione, che confermi o modifichi le disposizioni del DL per renderle “stabili”, vigenti senza limiti di tempo. Tra le norme introdotte dal Governo, diverse interessano il mondo dello sport e del calcio in particolare. Nelle prossime ore analizzeremo gli interventi concreti che possono aiutare anche il pallone a ripartire, non solo in termini di rientro in campo (su quel fronte vi ricordiamo che ieri il CTS ha dato il via libera al protocollo sugli allenamenti e vi rimandiamo al nostro live), ma anche e soprattutto a livello economico e giuridico.