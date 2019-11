© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Aspettando il weekend, su Sportitalia, ha parlato l’attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel. Queste le dichiarazioni rilasciate dal francese: “Giochiamo bene, il mister chiede di giocare palla a terra. Abbiamo vinto gare importanti e perso contro grandi squadre. In estate mi volevano due o tre squadre, ma il gioco del mister mi ha convinto a scegliere Sassuolo. Abbiamo tanta qualità lì davanti, anche se ho avuto un inizio difficile sono convinto che con il lavoro aiuterò i miei compagni”. Sugli allenatori con i quali ha lavorato: “Di Francesco è un tecnico a cui devo molto. Con lui sono diventato un vero attaccante, mi ha fatto giocare bene e mi ha fatto fare tanti gol. Anche con Gianpaolo mi sono trovato benissimo, giocare con Quagliarella è stato fantastico”. Sul connazionale Mbappe: “È il più forte di tutti per l’età che ha, ma se vuole vincere il pallone d’oro deve andare via dalla Francia”.