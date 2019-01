Defrel e compagni, ancora tanti casi da risolvere: il punto sulla Sampdoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se l'arrivo di Gabbiadini ha fatto la felicità del giocatore e dei tifosi, mentre Giampaolo non si è scaldato granché, in casa Sampdoria rimangono ancora diversi i casi da risolvere in vista della seconda parte del mercato invernale. Da Defrel a Tonelli, passando per Muriel e Kownacki, tra opportunità e scelte del tecnico ancora diversi calciatori aspettano di capire con che maglia giocheranno la seconda parte di stagione.

IN ENTRATA - Ferrero potrebbe anticipare il riscatto di Emil Audero per 14 milioni di euro, blindando così uno dei migliori portieri della Serie A. Per l'attacco l'Empoli propone Miha Zajc, magari in uno scambio con Kownacki, mentre Erasmo Mulè dovrebbe essere annunciato a breve. Trattasi di un difensore centrale classe 1999 che dovrebbe essere aggregato alla Primavera. A proposito di difensori classe 1999, continua la corte a Davide Bellanova del Milan, che non vuole rinnovare coi rossoneri e potrebbe essere ingaggiato subito dai blucerchiati.