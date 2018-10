Defrel e Quagliarella super. SPAL, non basta il cuore. La Samp vince 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria ritrova il gol e i tre punti, rialzando la testa dopo due partite in cui non ha raccolto quanto seminato. Successo giusto anche se sofferto contro una SPAL dall'atteggiamento tutt'altro che da provinciale. Sanno soffrire i blucerchiati, ma sono bravi a non perdere lucidità e ribaltare un incontro che si era inizialmente messo male.

RILANCIO PALOSCHI - Dopo i recenti risultati negativi, Leonardo Semplici cambia lanciando Paloschi dal primo minuto al posto di Antenucci, rivoluziona il centrocampo e propone Djourou al centro della difesa. Meno drastici i cambiamenti di Giampaolo che schiera dall'inizio Linetty e avanza sulla linea dei trequartisti Praet, facendo così accomodare in panchina Ramirez.

BOTTA E RISPOSTA - Si gioca a viso aperto, con una Samp che sfrutta la vena di un ispirato Defrel, che va in profondità e all'occorrenza si allarga sulla destra permettendo gli inserimenti dei centrocampisti. Il francese quasi manda in gol Barreto dopo pochi minuti, ma è bravo a rispondere Gomis. La SPAL gioca senza paura, con un Valoti al massimo dei giri e due esterni come Lazzari e Costa che spingono costantemente. Soprattutto Lazzari è una spina nel fianco dei blucerchiati, continuando a sfornare traversoni e tentando quando può la conclusione. Una di queste trova poco reattivo Audero, che non trattiene e trova il tap-in di Paloschi. Primo gol stagionale per il centravanti di scuola Milan che ripaga la scelta di Semplici. Come nulla fosse la Samp continua a giocare come sa e trova il pareggio dopo quattro minuti al termine di una splendida azione corale: cross di Defrel, sponda di testa di Quagliarella, inserimento vincente di Linetty che trova uno splendido tiro al volo che supera Gomis. Partita incattivitasi nell'ultima parte della prima frazione, al punto che si contano tre cartellini gialli (Felipe, Everton Luiz ed Ekdal) fra il 37' e il 40'.

DEFREL, ANCORA TU - Partita piacevole anche nella ripresa: Ekdal è il cervello della squadra e i mediani spallini usano anche le cattive per bloccarlo. Da un fallo di Everton Luiz nasce la rete del 2-1: Barreto prende palla velocemente e lancia in profondità Quagliarella che mette a centro area per un liberissimo Defrel che segna da due passi Quinto gol in sette partite per il francese, secondo assist per lo stabiese. Potrebbe essere la svolta della partita, invece la SPAL non molla. Petagna, nascosto nel primo tempo, sale in cattedra e sfrutta la sua mole per mettere in difficoltà i difensori blucerchiati. Quando prende palla ne impegna quattro e in un'occasione è necessario un bell'intervento di Audero per negargli la rete. Lazzari e Costa continuano a spingere, ma la Samp sa soffrire e gestisce i minuti finali.

SORPASSO ANCHE IN CLASSIFICA - Il 2-1 finale vale il sorpasso in classifica: la Sampdoria sale a 11 punti agguantando la Roma. Per la SPAL terzo ko consecutivo che fa scendere la squadra all'undicesimo posto, al pari di Milan e Torino, con 9 punti. Per la rivincita non ci sarà molto da aspettare: le due squadre si riaffronteranno il 5 dicembre in Coppa Italia, sempre al Ferraris.