Defrel e un futuro lontano da Roma. Sfida aperta fra Fiorentina e Cagliari

Il futuro di Gregoire Defrel, dopo il mancato riscatto da parte della Sampdoria al termine della scorsa stagione, appare lontano dalla Roma. Il francese ha fatto ritorno in giallorosso ma come detto il mercato attorno al suo nome è sempre caldo e gli interessi, sia in Italia che all'estero, non mancano.

In Italia è sfida Fiorentina-Cagliari - Fra i tanti summit di mercato previsti a margine della compilazione dei calendari potrebbe essercene uno che riguarda proprio Defrel. La Fiorentina come noto cerca rinforzi nel reparto offensivo e tecnicamente il francese sarebbe l'ideale per l'idea di calcio di Vincenzo Montella. I viola però dovranno battere l'agguerrita concorrenza del Cagliari che dopo il colpo Rog e il prossimo arrivo di Nandez dal Boca ha intenzione di chiudere al meglio una campagna acquisti di spessore. Per questo il ds Carli ed il presidente Giulini vorrebbero regalare a Maran l'attaccante giallorosso per metterlo al fianco di Pavoletti. La richiesta della Roma, per il suo cartellino, parte da 16 milioni di euro. Sullo sfondo, a livello estero, è da segnalare anche l'interesse del Monaco.