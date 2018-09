Defrel, esordio da sogno al Ferraris: Sampdoria-Napoli 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ancora una volta si trova sotto di due reti. Al 32esimo, la Sampdoria ha trovato il gol del raddoppio con Gregoire Defrel, attaccante che ha realizzato in poco più di mezz'ora la sua personale doppietta. Assist di Bereszynski per Quagliarella, che si muove bene tra Koulibaly e Raul Albiol e invece di tirare serve coi tempi giusti l'attaccante francese: pallone alle spalle di Ospina dopo una deviazione, Sampdoria-Napoli 2-0.

