Defrel: "Non penso al ritorno alla Roma. Samp? Mi piacerebbe restare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passato, presente e futuro. Di tutto ciò ha parlato l'attaccante francese Gregoire Defrel, passato la scorsa estate dalla Roma alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto: "La Roma era un club di vertice e sono stato molto felice di arrivarci. Ma dopo la stagione che ho fatto, ho dovuto fare un passo indietro. Nel calcio di oggi tutto va molto veloce. Se disputerò una grande stagione, con molti gol, avrò l'opportunità di fare un passo in avanti e trovare un altro top club. Non penso ancora a un ritorno a Roma. Per me è importante disputare una grande stagione, poi vedremo cosa succederà dopo. Non mi dispiacerebbe rimanere alla Sampdoria per alcuni anni, perché mi sento molto bene, dall'inizio della stagione. Futuro? Ho sempre detto che mi è piace molto il campionato inglese, mi affascina da quando ero molto piccolo. Essendo francese, ho sempre seguito la Ligue 1, è un campionato che mi piace. Restare in Italia non mi dispiacerebbe neanche, dato che in tutti questi anni trascorsi lì mi hanno insegnato molte cose".