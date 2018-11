© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gregoire Defrel, centravanti della Sampdoria in prestito dalla Roma, ha parlato del suo futuro. "Se sarò allenato da Di Francesco o Giampaolo il prossimo anno? Non lo ho ancora capito, non lo so ancora. Penso solo a giocare, se possibile a segnare. Poi se ne parlerà", ha spiegato a Il Secolo XIX prima della sfida contro il Genoa.